Путин заявил о реализации 70 совместных инвестпроектов Казахстана и России

Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан и Россия продолжают активно развивать сотрудничество в экономике, энергетике и инвестиционной сфере. Об этом он сказал в ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Владимира Путина, отношения между двумя странами находятся на подъеме и развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.

"В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Так оно и есть, мы работаем по всем направлениям", - сказал Президент России.

Путин отметил, что в рамках нынешнего государственного визита подготовлен пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений.

"Подготовлен солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества - от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - заявил он.

Президент России также подчеркнул рост торгово-экономического взаимодействия между странами.

"Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана. В 2025 году зафиксирован рост товарооборота", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, он сообщил о реализации совместных инвестиционных проектов.

"Реализуются 70 совместных инвестпроектов. И это только начало, потому что мы обсуждали перспективные направления сотрудничества, которые, безусловно, принесут хороший результат", - отметил Президент России.

Отдельно Владимир Путин остановился на межрегиональном взаимодействии Казахстана и России. По его словам, очередной форум межрегионального сотрудничества планируется провести 20 августа в Омске.

Президент России также отметил развитие сотрудничества в сфере образования. По его словам, в Казахстане работают филиалы ведущих российских вузов.

Кроме того, Путин подчеркнул взаимодействие двух стран в международных организациях, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ, БРИКС, ООН и формат "Россия - Центральная Азия".

В завершение Президент России поблагодарил казахстанскую сторону за подготовку заседания Высшего Евразийского экономического совета и выразил уверенность в успешном проведении предстоящего саммита.