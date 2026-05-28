Путин заявил о реализации 70 совместных инвестпроектов Казахстана и России
Президент России отметил рост товарооборота, подготовку новых соглашений и реализацию совместных проектов между Казахстаном и Россией.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан и Россия продолжают активно развивать сотрудничество в экономике, энергетике и инвестиционной сфере. Об этом он сказал в ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во Дворце Независимости в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Владимира Путина, отношения между двумя странами находятся на подъеме и развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.
"В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Так оно и есть, мы работаем по всем направлениям", - сказал Президент России.
Путин отметил, что в рамках нынешнего государственного визита подготовлен пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений.
"Подготовлен солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества - от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - заявил он.
Президент России также подчеркнул рост торгово-экономического взаимодействия между странами.
"Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана. В 2025 году зафиксирован рост товарооборота", - сказал Владимир Путин.
Кроме того, он сообщил о реализации совместных инвестиционных проектов.
"Реализуются 70 совместных инвестпроектов. И это только начало, потому что мы обсуждали перспективные направления сотрудничества, которые, безусловно, принесут хороший результат", - отметил Президент России.
Отдельно Владимир Путин остановился на межрегиональном взаимодействии Казахстана и России. По его словам, очередной форум межрегионального сотрудничества планируется провести 20 августа в Омске.
Президент России также отметил развитие сотрудничества в сфере образования. По его словам, в Казахстане работают филиалы ведущих российских вузов.
Кроме того, Путин подчеркнул взаимодействие двух стран в международных организациях, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ, БРИКС, ООН и формат "Россия - Центральная Азия".
В завершение Президент России поблагодарил казахстанскую сторону за подготовку заседания Высшего Евразийского экономического совета и выразил уверенность в успешном проведении предстоящего саммита.