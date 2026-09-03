Путин заявил о шансе на мирное соглашение России и Украины
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Россия и Украина продолжают поддерживать контакты, хотя заметного продвижения к мирному соглашению пока нет. Владимир Путин заявил, что шанс на договоренность сохраняется, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
По словам российского президента, Москва и Киев должны в первую очередь договориться между собой. США, Китай и другие страны готовы содействовать этому процессу, но решать вопрос должны сами стороны.
Контакты между Россией и Украиной продолжаются преимущественно на уровне спецслужб.
На вопрос о перспективах мирного соглашения Путин ответил, что такая возможность, по его мнению, сохраняется.
При этом он заявил, что угроза Украины нарушить авиасообщение с Россией осложняет возможности для двусторонних мирных переговоров.
Переговоры при посредничестве США застопорились в феврале. После этого Россия нарастила ракетные удары и атаки беспилотников по Киеву и другим украинским городам.
Украина, в свою очередь, усилила удары по объектам на территории России. Bloomberg упоминает нефтеперерабатывающие заводы, оборонные предприятия и склады крупных компаний.
Путин сообщил, что контакты Москвы с администрацией Дональда Трампа продолжаются. Он выразил надежду, что эта работа со временем приведет к положительному результату.
Отдельно Путин заявил, что новая мобилизация после парламентских выборов в России не планируется.
По его словам, сейчас нет сценария, который потребовал бы ее проведения.
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