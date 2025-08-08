Путинцева проиграла шестой матч подряд и вылетела с турнира в США
Казахстанская теннисистка завершила своё выступление уже на стадии первого круга.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 46-ю строчку в рейтинге WTA, потерпела поражение в первом раунде престижного турнира в Цинциннати, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В стартовом матче она встретилась с мексиканской соперницей Ренатой Сарасуа (68-е место в рейтинге) и проиграла в трёх сетах - 6:3, 4:6, 2:6. Для Путинцевой это уже шестое подряд поражение в одиночном разряде.
Таким образом, казахстанка завершила своё выступление на турнире уже на стадии первого круга.
Призовой фонд нынешнего розыгрыша WTA в Цинциннати составляет более 5,1 миллиона долларов. Победительница получит 752 275 долларов и 1000 рейтинговых очков. Напомним, действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира - Арина Соболенко из Беларуси.
