Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 46-ю строчку в рейтинге WTA, потерпела поражение в первом раунде престижного турнира в Цинциннати, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В стартовом матче она встретилась с мексиканской соперницей Ренатой Сарасуа (68-е место в рейтинге) и проиграла в трёх сетах - 6:3, 4:6, 2:6. Для Путинцевой это уже шестое подряд поражение в одиночном разряде.

Таким образом, казахстанка завершила своё выступление на турнире уже на стадии первого круга.

Призовой фонд нынешнего розыгрыша WTA в Цинциннати составляет более 5,1 миллиона долларов. Победительница получит 752 275 долларов и 1000 рейтинговых очков. Напомним, действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира - Арина Соболенко из Беларуси.