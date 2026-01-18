Путинцева совершила волевой камбэк и вышла во второй круг Australian Open-2026
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии-2026, одержав трудовую победу в матче первого круга, передаёт BAQ.KZ.
В стартовой встрече турнира 105-я ракетка мира встречалась с более рейтинговой соперницей — 59-й в рейтинге WTA бразильянкой Беатрис Аддад Майей. Матч получился затяжным и напряжённым и завершился победой Путинцевой в трёх сетах — 3:6, 7:5, 6:3.
Ключевым стал решающий сет, в котором казахстанка уступала со счётом 1:3, однако сумела переломить ход игры, выиграв несколько геймов подряд и доведя матч до победы. Поединок продолжался 2 часа 55 минут.
Australian Open-2026, первый круг
Юлия Путинцева — Беатрис Аддад Майя — 3:6, 7:5, 6:3
Таким образом, Путинцева вышла во второй круг турнира Большого шлема, тогда как представительница Бразилии завершила выступление на соревнованиях. Ранее в новом сезоне казахстанская теннисистка принимала участие в турнирах в Брисбене и Аделаиде, где доходила до второго раунда и стадии 1/8 финала соответственно.
