Путинцева вылетела с Roland Garros после трехчасового матча
В решающей партии теннисистки вели напряженную борьбу.
Сегодня 2026, 03:40
176Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на Roland Garros, уступив во втором круге представительнице Колумбии Мария Камила Осорио Серрано.
Как сообщает Spots24.kz, встреча продолжалась более трех часов и завершилась победой колумбийки со счетом 7:5, 6:7, 7:5.
Первый сет получился упорным — соперницам понадобилось 12 геймов, чтобы определить победительницу партии. Во втором сете дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась Путинцева.
В решающей партии теннисистки вновь вели напряженную борьбу, однако путевку в 1/16 финала завоевала Осорио Серрано.
После вылета Путинцевой в одиночном разряде турнира не осталось представительниц Казахстана.
