Путинцева вылетела с Roland Garros после трехчасового матча

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на Roland Garros, уступив во втором круге представительнице Колумбии Мария Камила Осорио Серрано.

Как сообщает Spots24.kz, встреча продолжалась более трех часов и завершилась победой колумбийки со счетом 7:5, 6:7, 7:5.

Первый сет получился упорным — соперницам понадобилось 12 геймов, чтобы определить победительницу партии. Во втором сете дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась Путинцева.

В решающей партии теннисистки вновь вели напряженную борьбу, однако путевку в 1/16 финала завоевала Осорио Серрано.

После вылета Путинцевой в одиночном разряде турнира не осталось представительниц Казахстана.