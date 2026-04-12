Путинцева вывела Казахстан в финал Billie Jean King Cup
Встреча продолжалась 3 часа 39 минут
Сегодня 2026, 03:28
85Фото: Istockphoto
Женская сборная Казахстана по теннису досрочно вышла в финальный этап престижного командного турнира — Billie Jean King Cup, сообщает BAQ.KZ.
Решающую победу команде принесла Юлия Путинцева, которая в напряжённом матче обыграла представительницу Канады, чемпионку турниров «Большого шлема» Бианка Андрееску.
Встреча получилась крайне упорной и продолжалась 3 часа 39 минут. Поединок завершился в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Этот матч стал одним из самых продолжительных в карьере обеих спортсменок.
Благодаря этой победе сборная Казахстана обеспечила себе преимущество в противостоянии с Канадой и досрочно оформила выход в финальную стадию турнира.
Отметим, что финальный этап с участием восьми сильнейших сборных мира состоится осенью 2026 года.
