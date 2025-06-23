В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено дело по административному правонарушению, связанному с распитием алкоголя и появлением в общественных местах в состоянии опьянения, передает BAQ.KZ.

48-летний житель города Кулсары, ранее уже привлекавшийся к ответственности за подобное нарушение, 17 июня 2025 года вновь был замечен в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, поведение мужчины оскорбляло общественную нравственность.

На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и выразил сожаление, попросив прощения у общества. Согласно статье 440 части 3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, за подобные действия предусмотрен штраф до 10 минимальных расчетных показателей или административный арест на срок до 5 суток.

Суд признал мужчину виновным и назначил административный арест сроком на 5 суток. Постановление суда еще не вступило в законную силу.