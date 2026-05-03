Пьяного угонщика без прав перехватили в Шымкенте

В Шымкенте полиция предотвратила возможную аварийную ситуацию на дороге после сообщения об угоне автомобиля, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении машины. Для поиска и остановки транспорта был введён специальный план «Перехват», к операции подключили патрульные экипажи.

Позже автомобиль удалось обнаружить и остановить на одной из улиц города. За рулём находился родственник заявительницы. Как выяснилось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

Во время задержания он также отказался подчиняться законным требованиям полиции. Его действия создавали угрозу для других участников дорожного движения.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый взят под стражу.