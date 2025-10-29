  • 29 Октября, 15:02

Пьяные школьники отмечали Хэллоуин в ночном клубе Алматы

Суд может закрыть клуб, где отдыхали несовершеннолетние.

Сегодня, 13:42
АВТОР
скриншот из видео Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
124
Фото: скриншот из видео

В социальных сетях появилось видео, на котором полиция задерживает группу подростков. Дети отмечали Хэллоуин в одном из клубов Алматы и были в нетрезвом состоянии, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место сотрудники ДП установили шестерых несовершеннолетних, и, по результатам медицинского освидетельствования, оказалось, что двое из них были пьяны.

"Родители указанных подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сами несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

Оштрафовали и владельца развлекательного заведения, допустившего нахождение подростков ночью в клубе. Кроме того, в суд внесено представление о приостановлении деятельности и закрытии данного заведения.

