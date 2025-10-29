В социальных сетях появилось видео, на котором полиция задерживает группу подростков. Дети отмечали Хэллоуин в одном из клубов Алматы и были в нетрезвом состоянии, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место сотрудники ДП установили шестерых несовершеннолетних, и, по результатам медицинского освидетельствования, оказалось, что двое из них были пьяны.

"Родители указанных подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сами несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

Оштрафовали и владельца развлекательного заведения, допустившего нахождение подростков ночью в клубе. Кроме того, в суд внесено представление о приостановлении деятельности и закрытии данного заведения.