Пьяные школьники отмечали Хэллоуин в ночном клубе Алматы
Суд может закрыть клуб, где отдыхали несовершеннолетние.
В социальных сетях появилось видео, на котором полиция задерживает группу подростков. Дети отмечали Хэллоуин в одном из клубов Алматы и были в нетрезвом состоянии, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место сотрудники ДП установили шестерых несовершеннолетних, и, по результатам медицинского освидетельствования, оказалось, что двое из них были пьяны.
"Родители указанных подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сами несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Оштрафовали и владельца развлекательного заведения, допустившего нахождение подростков ночью в клубе. Кроме того, в суд внесено представление о приостановлении деятельности и закрытии данного заведения.
