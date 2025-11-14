За десять месяцев 2025 года в Акмолинской области правоохранительные органы пресекли ряд нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Всего по статье 346 Уголовного кодекса осуждено 96 человек, причем наказание включает пожизненное лишение права управления автомобилем.

Особенно резонансным стал случай жителя села Зеренда, ранее лишенного права управления на семь лет, который вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он управлял колесным трактором марки "Т-40" на территории Зерендинского района. Приговором суда осужденный признан виновным по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

В общей сложности за указанный период 1549 водителей и владельцев транспортных средств привлечены к административной ответственности, включая административный арест и лишение права управления транспортными средствами. В полиции подчеркивают, что управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не просто нарушение закона, а реальная угроза жизни людей.

Кроме того, ответственность наступает и за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. За такие нарушения предусмотрены строгие меры – от лишения водительских прав до 10 лет лишения свободы, что должно стать весомым предупреждением для всех любителей рискованных поездок.