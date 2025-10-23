Пьяный казахстанец поджёг женскую одежду и попал под суд
В Сырдарьинском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, связанное с семейным конфликтом и насилием, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.
Гражданин Ж. был признан виновным по статье 73 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за оскорбление супруги и повреждение её имущества в состоянии алкогольного опьянения.
По данным дела, находясь в нетрезвом состоянии, Ж. оскорблял свою жену Ш. нецензурной бранью и проявлял неуважение к ней как к члену семьи. Кроме того, мужчина сжёг и повредил её одежду, что стало серьёзным поводом для обращения в суд.
В ходе судебного заседания потерпевшая Ш. подтвердила факты оскорблений и повреждений имущества, заявив, что не прощает поведение мужа. Вина правонарушителя была подтверждена не только его признательными показаниями, но и материалами дела.
Суд постановил назначить Ж. административный арест на срок 5 суток. Кроме того, на мужчину наложен запрет на употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ сроком на три месяца.
