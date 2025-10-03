В Атырау мужчина в форме устроил скандал и чуть не подрался с медиками, что привлекло внимание прохожих и правоохранителей, передает BAQ.KZ. Очевидцы заметили, как Toyota Highlander долго стояла в неположенном месте.

По прибытии на место происшествия полицейские установили, что за рулём находился житель Атырау 1996 года рождения. На место была вызвана бригада скорой помощи, и мужчина был доставлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. Дополнительно выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления". При этом установлено, что водитель не является сотрудником полиции, однако находился в форменной одежде правоохранительных органов. По данному факту составляется административный протокол по статье 675 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".

Все материалы в отношении правонарушителя собраны и будут направлены в суд для принятия законного решения.