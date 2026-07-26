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  • Пьяный мужчина зашел в камыши и не смог выбраться на озере Батпакколь

Пьяный мужчина зашел в камыши и не смог выбраться на озере Батпакколь

Спасатели Акмолинской области извлекли его из воды и передали медикам.

26 Июля 2026, 16:17
АВТОР
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МЧС РК 26 Июля 2026, 16:17
26 Июля 2026, 16:17
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Фото: МЧС РК

В Акмолинской области спасатели оказали помощь мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения зашел в камыши на озере Батпакколь и не смог самостоятельно выбраться.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения находился в лодке, когда услышал со стороны камышей крики о помощи.

Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли мужчину из воды. После этого его доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС Казахстана призвали граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

«Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет внимание, снижает скорость реакции и значительно повышает риск несчастных случаев на воде. Соблюдайте правила безопасности и отдыхайте у воды ответственно», — напомнили в ведомстве.

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