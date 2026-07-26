Пьяный мужчина зашел в камыши и не смог выбраться на озере Батпакколь

В Акмолинской области спасатели оказали помощь мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения зашел в камыши на озере Батпакколь и не смог самостоятельно выбраться.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения находился в лодке, когда услышал со стороны камышей крики о помощи.

Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли мужчину из воды. После этого его доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС Казахстана призвали граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.