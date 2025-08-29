В области Жетісу состоялся показательный судебный процесс, организованный прокуратурой Аксуского района с целью профилактики пьяной езды, передает BAQ.KZ.

На слушания были приглашены местные водители, в том числе таксисты и частные перевозчики — как напоминание о том, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не останется безнаказанным.

Суд рассматривал уголовное дело в отношении водителя, который уже имел наказание за аналогичное правонарушение. Ранее он был арестован на 15 суток и лишён водительских прав сроком на 7 лет. Однако, проигнорировав запрет и не сделав выводов, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии — на этот раз уже без права управления.

Своими действиями он нарушил статью 346 часть 1 Уголовного кодекса РК, предусматривающую уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишённым водительских прав. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы и пожизненному запрету на управление транспортными средствами.