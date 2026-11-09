Пьяный водитель автобуса в Текели попался полиции

В Текели полицейские остановили рейсовый автобус, водитель которого оказался пьян. За рулем общественного транспорта, который каждый день перевозит жителей города, находился 59-летний местный житель.

Текели это небольшой город в области Жетысу, неподалеку от областного центра Талдыкоргана. Автобусы здесь для многих жителей главный способ добраться на работу, учебу и по делам.

Автобус SAZ остановили во время обычного патрулирования. Проверка показала, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По мнению полиции, он подвергал опасности жизнь и здоровье пассажиров и других участников движения.

На мужчину составили административный протокол за управление транспортом в нетрезвом виде. Материалы направлены в суд, который и определит наказание.

В департаменте полиции области Жетысу напоминают, что пьяная езда считается грубым нарушением правил дорожного движения и может закончиться трагедией. Особая ответственность, по словам полицейских, лежит на водителях общественного транспорта, которым ежедневно доверяют свои жизни пассажиры.