Пьяный водитель без документов устроил погоню на трассе

На 230-м километре трассы Астана – Петропавловск сотрудники патрульной полиции заметили автомобиль Mercedes, который ехал с нарушениями, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Машина двигалась неустойчиво: резко меняла направление, то ускорялась, то замедлялась.

Требование остановиться водитель проигнорировал. Вместо этого он нажал на газ и направился в сторону Астаны. Началась погоня, которая завершилась задержанием нарушителя.

Когда автомобиль всё же остановили, стало ясно, в чём причина опасного вождения – мужчины исходил сильный запах алкоголя. Он не стал отрицать, что пил.

В итоге на водителя составили сразу несколько протоколов: за отказ подчиниться законным требованиям полиции и за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Также у мужчины не оказалось при себе документов на машину. Он утверждает, что автомобиль принадлежит знакомому. Если это подтвердится, владельцу также придётся ответить за передачу руля человеку в состоянии опьянения.