В Костанайской области полицейские задержали водителя фуры, который в нетрезвом состоянии управлял грузовиком на 516-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Экипаж патрульной полиции заметил, что многотонный автомобиль опасно виляет по трассе.

При попытке остановки водитель предпринял попытку скрыться, однако съехал на обочину и увяз в грязи. Инспектор поднялся в кабину, извёл ключи из замка зажигания и ощутил сильный запах алкоголя. В грузовике перевозилось 30 тонн бытовой техники, следовавшей из Костаная в Россию.

Медицинское освидетельствование установило среднюю степень опьянения. Водитель признался, что перед выездом употреблял пиво. Ему грозит административный арест до 15 суток и лишение водительских прав сроком на семь лет.