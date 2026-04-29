Пьяный водитель и автокортеж нарушителей задержаны ночью

В Жамбылской области сотрудники полиции выявили ряд грубых нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.kz.

В ходе проверки выяснилось, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не имел водительского удостоверения.

Водитель Toyota допустил выезд на встречную полосу и управлял автомобилем без ремня безопасности.

Оба нарушителя привлечены к ответственности.

Отдельно был выявлен водитель автомобиля Hyundai, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердило медицинское освидетельствование.

По решению суда ему назначен арест сроком на 18 суток, а также лишение права управления транспортными средствами на 7 лет.

Кроме того, водитель автомобиля Lada привлечён к ответственности за пересечение двойной сплошной линии. Он лишён водительских прав на срок до шести месяцев.

Все автомобили участников автокортежа помещены на специализированную стоянку.

Заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бауыржан Жанаев подчеркнул, что борьба с грубыми нарушениями ведётся на постоянной основе.