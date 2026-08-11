Пьяный водитель катал туристов на электроавтобусе в Бурабае

В Бурабае полицейские задержали водителя прогулочного электроавтобуса, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину остановили во время патрулирования улицы Кенесары — у транспорта не были включены задние габаритные огни. В салоне находились пять пассажиров, приехавших из одного из местных домов отдыха.

Во время проверки полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя и направили его на медицинское освидетельствование. Анализ показал алкогольное опьянение средней степени. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен водительских прав. Сам он объяснил, что проходил стажировку в одной из зон отдыха в качестве водителя и решил прокатить знакомых по курортной зоне. В итоге прогулка закончилась задержанием.

По факту начато досудебное расследование, в отношении водителя принимаются меры в соответствии с законодательством. Полицейские призвали владельцев объектов отдыха проверять документы сотрудников перед допуском к работе, особенно если речь идет о водителях.