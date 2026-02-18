Пьяный водитель сбил пешехода в Алматы
ДТП произошло в Алатауском районе.
Сегодня 2026, 12:23
104Фото: скриншот из видео
Рано утром 17 февраля в Алатауском районе города Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в дежурной части управления административной полиции города, авария произошла в 4 утра на пересечении проспекта Рыскулова и западной улицы Сокпакбаева.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai двигался по проспекту в восточном направлении и допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в одну из городских больниц.
Сотрудники полиции Алатаусского района выясняют все обстоятельства ДТП. По информации правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
