В Жанаозене выпускной кортеж попал в аварию
Выпускной Lexus пострадал в массовом ДТП.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
23 мая в городе Жанаозен (Мангистауская область) праздничный автокортеж, предположительно организованный в честь Последнего звонка, завершился дорожно-транспортным происшествием. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в аварии участвовали три автомобиля: Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450.
По предварительным данным, водитель пикапа Toyota Hilux, не являющийся выпускником, пытался обогнать Land Cruiser, но не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с ним. От удара Land Cruiser врезался в Lexus, в котором находились выпускники.
К счастью, пострадавших нет. На водителя Toyota Hilux составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Его автомобиль был помещён на штрафстоянку.
Ранее мы писали о том, что в Алматы автобус столкнулся с Audi.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат