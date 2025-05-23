23 мая в городе Жанаозен (Мангистауская область) праздничный автокортеж, предположительно организованный в честь Последнего звонка, завершился дорожно-транспортным происшествием. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в аварии участвовали три автомобиля: Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450.

По предварительным данным, водитель пикапа Toyota Hilux, не являющийся выпускником, пытался обогнать Land Cruiser, но не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с ним. От удара Land Cruiser врезался в Lexus, в котором находились выпускники.

К счастью, пострадавших нет. На водителя Toyota Hilux составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Его автомобиль был помещён на штрафстоянку.

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