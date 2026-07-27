Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии (РФ) нашли тела последних трех пльпинистов, которые ранее считались без вести пропавшими.

В региональном управлении СК России сообщили, что всего группа опытных альпинистов из Боснии и Герцеговины насчитывала семь человек, спаслись только двое.

"По версии следствия, 24 июля группа из семи альпинистов - граждан иностранного государства осуществляла восхождение на гору Эльбрус. Вечером следующего дня из-за стремительно ухудшившихся погодных условий группа сбилась с маршрута. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников на высоте 5,1 тыс. м почувствовали недомогание и скончались. В последующем спасателями был обнаружен еще один выживший альпинист и тела еще троих скончавшихся альпинистов", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что тела двух погибших эвакуированы, за остальными сотрудники ведомства направятся 27 июля.