Пять авто застряли на размытых дорогах в Туркестанской области
Спасатели эвакуировали людей.
Сегодня 2026, 03:26
Фото: Pixabay.com
В Туркестанской области спасатели эвакуировали людей из автомобилей, застрявших на размытых участках дорог после обильных осадков, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в Толебийском районе, в сельском округе Каскасу. Здесь в грязи застряли пять легковых автомобилей. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Казахстана, которые эвакуировали транспорт и 15 человек, находившихся в салонах. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В тот же день спасательная операция прошла и в селе Алатау, вблизи горнолыжной базы Тау Самалы. Там из-за непогоды застрял ещё один автомобиль, в котором находились 10 человек, включая троих детей.
Все были благополучно эвакуированы и доставлены в безопасные места.