Международная федерация World Boxing опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором сразу несколько представителей Казахстана сохранили лидирующие позиции, передает BAQ.KZ.

Первыми номерами мирового рейтинга остались Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Вторые места в своих весовых категориях занимают Назым Кызайбай (до 48 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

Также в тройку сильнейших входят Виктория Графеева (до 60 кг), Алуа Балкыбекова (до 51 кг), Надежда Рябец (до 80 кг), Дина Исламбекова (свыше 80 кг), Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) и Нурбек Оралбай (до 85 кг), которые сохранили свои позиции в рейтинге.

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Высокие места казахстанских спортсменов стали продолжением успешного выступления национальной сборной на втором этапе Кубка мира, который прошел в июне в китайском Гуйяне. Тогда казахстанские боксеры завоевали пять золотых и три бронзовые медали.