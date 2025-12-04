По меньшей мере пять палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по палатке с перемещёнными лицами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

О трагедии сообщила местная Служба гражданской обороны, подчеркнув, что удар пришёлся по временным убежищам, где находились люди, пытавшиеся спастись от боевых действий.

По словам официального представителя ведомства Махмуда Базаля, удар был нанесён по палатке в районе Эль-Маваси на западной окраине Хан-Юниса. Все пятеро находившихся внутри погибли на месте. Тела были доставлены в ближайший полевой госпиталь. Подробности о числе раненых или разрушениях не уточняются.

Армия обороны Израиля пока не дала официальных комментариев относительно случившегося. Тем временем израильский Channel 12 сообщил, что авиаудары были возобновлены в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня со стороны палестинских группировок.

Ранее в тот же день израильские военные заявили о ранении пяти солдат в ходе столкновения с боевиками, которые вышли из подземного туннеля на востоке Рафаха. Этот инцидент стал очередным эпизодом в серии напряжённых столкновений, происходящих на фоне попыток международных посредников восстановить хрупкое перемирие.

Ситуация в секторе Газа остаётся крайне напряжённой, а вероятность дальнейшей эскалации по-прежнему высока.