Пять человек погибли при крушении самолета в Техасе

Пять человек погибли в четверг в результате крушения небольшого самолета Cessna 421C недалеко от Остина, штат Техас, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

Местные власти сообщили об инциденте в пятницу.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA), ведется расследование обстоятельств крушения.

На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, воздушное судно двигалось на высокой скорости в момент столкновения.

Также отмечается, что второй самолет, находившийся в этом районе примерно в то же время, благополучно приземлился в Нью-Браунфелсе.

Причины крушения устанавливаются.