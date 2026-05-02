Пять человек погибли при крушении самолета в Техасе
Воздушное судно двигалось на высокой скорости в момент столкновения.
Сегодня 2026, 04:21
Фото: Pixabay.com
Пять человек погибли в четверг в результате крушения небольшого самолета Cessna 421C недалеко от Остина, штат Техас, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.
Местные власти сообщили об инциденте в пятницу.
По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA), ведется расследование обстоятельств крушения.
На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, воздушное судно двигалось на высокой скорости в момент столкновения.
Также отмечается, что второй самолет, находившийся в этом районе примерно в то же время, благополучно приземлился в Нью-Браунфелсе.
Причины крушения устанавливаются.
