Пять человек погибли в результате крушения самолёта военно-морских сил Мексики у побережья штата Техас, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошёл в понедельник недалеко от города Галвестон во время выполнения миссии по перевозке пациента, сообщили в Министерство военно-морских сил Мексики.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились восемь человек. В результате аварии погибли пятеро, двое были спасены. Поиски ещё одного человека продолжаются.

В официальном заявлении отмечается, что самолёт выполнял гуманитарную миссию и потерпел крушение при заходе на посадку в районе Галвестона. Подробности о типе воздушного судна и обстоятельствах аварии не уточняются.

В министерстве добавили, что мексиканская сторона будет сотрудничать с профильными ведомствами для проведения расследования и установления причин произошедшего.