Как минимум пять человек погибли в результате крушения вертолета в Танзании ,передает BAQ.KZ. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Саймон Маигву.

По данным агентства, крушение произошло на горе Килиманджаро. Вертолет направлялся в район вершины для эвакуации туристов, которым потребовалась медицинская помощь во время восхождения.

На борту воздушного судна находились два иностранных гражданина, нуждавшихся в медицинской помощи, врач, гид и пилот. Все они погибли в результате падения вертолета.

Сообщается, что авария произошла на высоте около 4 тысяч метров между лагерями Барафу и Кибо. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, по факту крушения проводится расследование.