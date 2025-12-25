  • 25 Декабря, 18:33

Пять человек погибли при крушении вертолета в Танзании

Сегодня, 17:36
Фото: cdn.tourprom.ru

Как минимум пять человек погибли в результате крушения вертолета в Танзании ,передает BAQ.KZ. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Саймон Маигву.

По данным агентства, крушение произошло на горе Килиманджаро. Вертолет направлялся в район вершины для эвакуации туристов, которым потребовалась медицинская помощь во время восхождения.

На борту воздушного судна находились два иностранных гражданина, нуждавшихся в медицинской помощи, врач, гид и пилот. Все они погибли в результате падения вертолета.

Сообщается, что авария произошла на высоте около 4 тысяч метров между лагерями Барафу и Кибо. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, по факту крушения проводится расследование.

