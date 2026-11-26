Пять погибших за одну ночь: в Алматы расследуют смертельный пожар
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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Бостандыкском районе Алматы. Среди погибших – несовершеннолетний. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова, но к тому моменту огонь уже охватил весь дом, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сообщение о возгорании поступило на пульт 112 в 03:44.
К тушению пожара привлекли около 35 спасателей и девять единиц техники. Полностью справиться с огнем удалось в 04:42.
«На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», – сообщили в ДЧС Алматы.
Полиция возбудила уголовное дело
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара и гибели людей устанавливаются», – сообщили в ведомстве.
Что стало причиной возгорания и кем приходились друг другу погибшие, пока неизвестно.
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Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Талдыкоргане.
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