Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Бостандыкском районе Алматы. Среди погибших – несовершеннолетний. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова, но к тому моменту огонь уже охватил весь дом, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сообщение о возгорании поступило на пульт 112 в 03:44.

К тушению пожара привлекли около 35 спасателей и девять единиц техники. Полностью справиться с огнем удалось в 04:42.

«На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», – сообщили в ДЧС Алматы.

Полиция возбудила уголовное дело

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара и гибели людей устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

Что стало причиной возгорания и кем приходились друг другу погибшие, пока неизвестно.

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Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Талдыкоргане.