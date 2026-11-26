В ночь на 26 ноября в Бостандыкском районе Алматы произошел смертельный пожар. В результате возгорания в частном доме погибли пять человек. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около четырех часов утра, а густой дым быстро заполнил коридоры здания. Что произошло в ту ночь и что рассказывают выжившие – в материале BAQ.KZ.

Сейчас территория, где произошел пожар, оцеплена. На месте работают сотрудники полиции, медики и пожарные. Правоохранители не пропускают к зданию ни местных жителей, ни журналистов: место происшествия необходимо полностью обследовать и провести экспертизы.

От сгоревшего дома сейчас видна лишь обгоревшая крыша.

По словам местных жителей, в здании находились десять однокомнатных квартир, которые арендовали несколько семей. Среди погибших также были люди, снимавшие здесь жилье.

Одна из жительниц дома Анар Турганбаева рассказала, что проснулась около четырех часов утра и увидела за окном открытое пламя. Она сразу разбудила близких и попыталась вывести семью на улицу. Однако выбраться через коридор оказалось невозможно.

«Дышать было нечем. Поэтому мы снова закрыли дверь и выбрались через окно – кто в чем был, в том и вышел», – рассказала женщина.

Еще один очевидец сообщил, что помимо арендных квартир на территории находилась баня.

«Я живу здесь около 40 лет. Владельца квартир звали Айдын. Он сдавал несколько домов. Все квартиры отапливались газом», – рассказал местный житель Муса Жумагалиев.

В департаменте полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.