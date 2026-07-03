Пять человек погибли при взрыве в кафе в центре Дамаска

По меньшей мере пять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в кафе в центре сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в кафе, расположенном недалеко от Дворца правосудия.

Изначально сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших. По информации директора службы скорой помощи и экстренной медицины Министерства здравоохранения Сирии Ахмеда аль-Бакура, часть раненых была доставлена в больницу «Аль-Муджтахид», еще один пострадавший госпитализирован в больницу Сирийского Красного Полумесяца. Позже власти уточнили, что число жертв возросло до пяти, а количество раненых — до 16.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Причины взрыва официально пока не названы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Ни одна из группировок на момент публикации не взяла на себя ответственность за произошедшее.