Пять человек погибли в ДТП в Костромской области РФ
Столкнулись легковой автомобиль "Нива" и грузовой автомобиль.
25 Июля 2026, 11:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 Июля 2026, 11:1225 Июля 2026, 11:12
139Фото: Report
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кадыйском районе Костромской области РФ погибли пять человек, в том числе трое детей.
Как сообщило региональное управление МВД России, авария произошла в районе деревни Дудино, где столкнулись легковой автомобиль "Нива" и грузовой автомобиль. Согласно предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречку и допустил столкновение с едущим в противоположном направлении транспортным средством.
В результате ДТП погибли пять человек, включая несовершеннолетних.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Самое читаемое
- Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана
- В Астане автомобиль въехал в овощной магазин: пострадала 15-летняя девушка
- Многодетная жамбылка оказалась на скамье подсудимых: что произошло
- При оползне на юго-западе Китая погибли 11 человек
- Караганда станет больше: к городу присоединят 281 гектар земли