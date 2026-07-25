Пять человек погибли в ДТП в Костромской области РФ

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кадыйском районе Костромской области РФ погибли пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщило региональное управление МВД России, авария произошла в районе деревни Дудино, где столкнулись легковой автомобиль "Нива" и грузовой автомобиль. Согласно предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречку и допустил столкновение с едущим в противоположном направлении транспортным средством.

В результате ДТП погибли пять человек, включая несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.