Пять человек погибли в результате наводнений и оползней в Афганистане
Полностью или частично разрушены 30 жилых домов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По меньшей мере пять человек стали жертвами проливных дождей, вызвавших наводнения, штормы и оползни в нескольких провинциях Афганистана.
Как сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями страны, за последние 48 часов стихия затронула провинции Кабул, Забуль, Кандагар, Саманган, Тахар, Нангархар, Лагман и Кунар.
По данным ведомства, помимо человеческих жертв, непогода нанесла значительный материальный ущерб. Полностью или частично разрушены 30 жилых домов, повреждено более 60 километров сельских дорог, а также затоплено около 225 акров сельскохозяйственных угодий.
Власти продолжают оценку последствий стихии и оказывают помощь пострадавшим районам.
По официальной статистике, с конца марта текущего года в результате проливных дождей, внезапных наводнений и сильных штормов в Афганистане погибли более 314 человек, еще около 400 получили ранения.
Самое читаемое
- Арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте
- Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план
- Пекло сменится ливнями: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
- После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей
- Лукашенко тайно прилетел к Путину после громкого заявления о войне