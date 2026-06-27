Пять человек погибли в результате наводнений и оползней в Афганистане

По меньшей мере пять человек стали жертвами проливных дождей, вызвавших наводнения, штормы и оползни в нескольких провинциях Афганистана.

Как сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями страны, за последние 48 часов стихия затронула провинции Кабул, Забуль, Кандагар, Саманган, Тахар, Нангархар, Лагман и Кунар.

По данным ведомства, помимо человеческих жертв, непогода нанесла значительный материальный ущерб. Полностью или частично разрушены 30 жилых домов, повреждено более 60 километров сельских дорог, а также затоплено около 225 акров сельскохозяйственных угодий.

Власти продолжают оценку последствий стихии и оказывают помощь пострадавшим районам.

По официальной статистике, с конца марта текущего года в результате проливных дождей, внезапных наводнений и сильных штормов в Афганистане погибли более 314 человек, еще около 400 получили ранения.