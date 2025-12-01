В департаменте Мёрт и Мозель на востоке Франции произошла трагедия: в результате ночного пожара в трёхэтажном жилом доме погибли пять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Об инциденте сообщили французские СМИ со ссылкой на местную префектуру.

Возгорание произошло в городе Нёв-Мезон, который расположен недалеко от Нанси. Пожар быстро распространился по зданию, создав угрозу для жителей и соседних домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, всего в тушении участвовало около 70 спасателей.

Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь удалось локализовать и полностью потушить до того, как пламя перекинулось на соседние постройки. Несмотря на быстрый отклик экстренных служб, жертв избежать не удалось. Погибли пять человек, среди них 16-летний подросток.

Причины возникновения пожара пока не установлены. Специалисты и следственные органы продолжают работу, чтобы выяснить, что стало источником возгорания и могли ли быть нарушены нормы безопасности.