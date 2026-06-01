Пять человек погибли в жутком ДТП на трассе Астана – Коргалжын

Крупная авария с человеческими жертвами произошла 21 июня на автодороге Астана – Коргалжын в Целиноградском районе Акмолинской области. По данным полиции, столкнулись три автомобиля — Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. После удара две машины марки Toyota загорелись.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли пять человек. Еще пять пострадавших с различными травмами доставлены в медицинские учреждения Астаны. На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели, медики и представители местных исполнительных органов. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. По словам очевидцев, авария произошла между селами Оразак и Отемис. В результате столкновения автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Fortuner были полностью уничтожены огнем. Автомобиль Kia Rio после аварии оказался в кювете. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.