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Пять человек погибли в жутком ДТП на трассе Астана – Коргалжын

Сегодня 2026, 00:47
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qazaq.press Сегодня 2026, 00:47
Сегодня 2026, 00:47
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Фото: qazaq.press

Крупная авария с человеческими жертвами произошла 21 июня на автодороге Астана – Коргалжын в Целиноградском районе Акмолинской области. По данным полиции, столкнулись три автомобиля — Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. После удара две машины марки Toyota загорелись.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли пять человек. Еще пять пострадавших с различными травмами доставлены в медицинские учреждения Астаны. На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели, медики и представители местных исполнительных органов. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. По словам очевидцев, авария произошла между селами Оразак и Отемис. В результате столкновения автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Fortuner были полностью уничтожены огнем. Автомобиль Kia Rio после аварии оказался в кювете. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

 
 
 
 
 
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Публикация от QAZAQSTAN PRESS 🇰🇿 (@qazaq.press)

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