Пять человек пострадали при нападении с ножом в торговом центре Краснодара

В одном из торговых центров Краснодара произошло нападение с ножом на посетителей. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Как сообщили российские власти, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они были госпитализированы в городские и краевые больницы. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Подозреваемый в совершении нападения был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям торгового центра. Первоначально также появилась информация о погибшей женщине, однако позднее официальные данные подтвердили сведения о пяти пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.