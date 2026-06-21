Пять человек пострадали при нападении с ножом в торговом центре Краснодара
Подозреваемый в совершении нападения был оперативно задержан сотрудниками полиции.
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В одном из торговых центров Краснодара произошло нападение с ножом на посетителей. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Как сообщили российские власти, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они были госпитализированы в городские и краевые больницы. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Подозреваемый в совершении нападения был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.
Ранее в российских СМИ сообщалось, что молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям торгового центра. Первоначально также появилась информация о погибшей женщине, однако позднее официальные данные подтвердили сведения о пяти пострадавших.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.
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