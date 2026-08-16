Пять человек пострадали при стрельбе в университете в США
Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится расследование.
16 Августа 2026, 04:25
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16 Августа 2026, 04:2516 Августа 2026, 04:25
174Фото: Pixabay.com
В результате стрельбы на территории Университета штата Вирджиния в США пострадали пять человек, сообщает ABC News.
Инцидент произошел на территории университетского кампуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как критическое.
После происшествия на территории университета продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. На данный момент сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
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