Пять человек пострадали в ДТП в Атырау
10 Сентября 2026, 23:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Сентября 2026, 23:1910 Сентября 2026, 23:19
79Фото: atyrauoil.official
Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Атырау. Авария произошла вечером 9 сентября на пересечении улиц Курмангазы и Бигельдинова.
По предварительным данным, около 22:30 столкнулись автомобили Haval и Nissan. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам. Информация об их состоянии пока уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Самое читаемое
- Почему в Казахстане при низкой безработице не хватает рабочих рук: мнение эксперта
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 сентября
- Современную лабораторию для геологоразведки запустили в Карагандинской области
- Аэропорт Аркалыка изнутри: три направления, полные самолёты и билеты за 10 тысяч
- Квартира загорелась в десятиэтажном жилом доме в Астане