Пять человек пострадали в ДТП в Атырау

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Атырау. Авария произошла вечером 9 сентября на пересечении улиц Курмангазы и Бигельдинова.

По предварительным данным, около 22:30 столкнулись автомобили Haval и Nissan. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам. Информация об их состоянии пока уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.