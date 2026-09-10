Пять человек пострадали в ДТП в Атырау

10 Сентября 2026, 23:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
atyrauoil.official 10 Сентября 2026, 23:19
10 Сентября 2026, 23:19
79
Фото: atyrauoil.official

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Атырау. Авария произошла вечером 9 сентября на пересечении улиц Курмангазы и Бигельдинова.

По предварительным данным, около 22:30 столкнулись автомобили Haval и Nissan. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам. Информация об их состоянии пока уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Самое читаемое

Наверх