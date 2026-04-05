Пять человек пострадали в массовом ДТП в Караганде
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Вчера 2026, 13:11
Фото: Pixabay.com
В Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в ночь с 4 на 5 апреля около полуночи в районе Голубых прудов. В столкновении участвовали автомобили Chevrolet Cobalt, BMW и Lada Priora.
В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
