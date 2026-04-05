В Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в ночь с 4 на 5 апреля около полуночи в районе Голубых прудов. В столкновении участвовали автомобили Chevrolet Cobalt, BMW и Lada Priora.

В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.