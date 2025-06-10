10 июня в австрийском Граце произошла трагедия, когда в одной из местных школ была открыта стрельба, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kronen Zeitung. Первоначально сообщалось о гибели одного человека, однако позже, по данным газеты Kronen Zeitung, число погибших возросло до пяти.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени (13:00 по времени Астаны). Сразу после первых выстрелов в учебном заведении была объявлена тревога. В школе началась масштабная операция по эвакуации и безопасности, в которой задействованы несколько полицейских подразделений, а также элитное спецподразделение Cobra.

По информации правоохранительных органов, нападавший также получил ранение. В настоящее время на территории учебного заведения проходят обыски, и полиция продолжает выяснять детали происшествия.

Пока неизвестны мотивы преступника и точное количество пострадавших, однако ситуация остается под контролем силовых структур. Местные власти и представители правоохранительных органов призвали жителей сохранять спокойствие и не предпринимать попыток самостоятельно вмешиваться в оперативные действия.