  • 23 Июля, 23:46
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Пять человек унесло в море на сапбордах под Актау

На момент прибытия спасателей люди находились примерно в 2,5 километрах от берега.

Сегодня, 23:08
АВТОР
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istockphoto Сегодня, 23:08
Сегодня, 23:08
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Фото: istockphoto

В районе яхт-клуба "Бриз" в Актау сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли пятерых человек, которых на сапбордах унесло в открытое море, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, инцидент произошёл на побережье Каспийского моря во время проведения профилактических мероприятий. Отдыхающие катались на сапбордах, когда внезапно усилившийся ветер отбросил их на значительное расстояние от берега.

На момент прибытия спасателей люди находились примерно в 2,5 километрах от суши и не могли самостоятельно вернуться.

Все пятеро были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не понадобилась.

"МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия", — подчеркнули в ведомстве.

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