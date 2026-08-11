Сразу две поисковые операции провели сегодня спасатели МЧС. В горах Алматы сбились с маршрута трое подростков, а в Туркестанской области не вернулись из ущелья двое мужчин. Всех пятерых нашли живыми, медицинская помощь никому не понадобилась, передает BAQ.KZ.

В Алматы трое подростков спускались с пика Большой Алматинский через ущелье Аюсай. В какой то момент они потеряли маршрут и поняли, что самостоятельно продолжить спуск не смогут.

Связь с подростками сохранялась, спасателям удалось получить их геолокацию. Группа Республиканской службы спасения «Барыс» отправилась к ним пешком от Космостанции.

Подростков нашли в ущелье Аюсай. После этого спасатели вместе с ними прошли горный маршрут обратно до Космостанции, затем молодых людей доставили в безопасное место и передали родственникам.

В тот же день помощь понадобилась в Туркестанской области. Двое мужчин 1997 и 2001 годов рождения отправились в ущелье Мынжылкы в Толебийском районе и не вернулись.

Ущелье находится на территории государственного национального природного парка примерно в 20 километрах от села Каскасу.

После сообщения об исчезновении мужчин спасатели начали поиски. Обоих нашли и доставили к контрольно пропускному пункту.

В МЧС после двух случаев вновь напомнили туристам заранее изучать маршрут, рассчитывать время возвращения до темноты, брать заряженный телефон и воду и сообщать близким, куда они направляются.