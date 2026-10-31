Пять человек задержали в Испании за призывы к мародерству во время протестов
По версии Гражданской гвардии, подозреваемые координировали действия через Telegram.
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В испанской провинции Валенсия задержали пять человек по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам и мародёрству во время студенческих протестов. Среди задержанных есть несовершеннолетние.
Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на данные Гражданской гвардии, один из задержанных связан с движением «Блок» в Испании. По версии правоохранительных органов, он создавал и администрировал группы в Telegram, через которые координировались действия, направленные на грабежи и мародёрство.
В перехваченных следствием разговорах участники обсуждали возможные нападения на ювелирные магазины, торговые точки с товарами класса люкс и универмаги. Кроме того, некоторые из них предлагали поджечь магазины и даже здание мэрии Барселоны.
Ранее в Италии полиция провела рейды и обыски по 150 адресам в 20 городах страны, преимущественно в регионе Ломбардия. Операция была связана с массовыми беспорядками, погромами и случаями мародёрства во время протестов 17–18 октября.
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