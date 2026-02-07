Пять человек застряли в снежном заносе в Акмолинской области
Сегодня, 19:12
Вблизи села Софиевка Акмолинской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не смог продолжить движение, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В машине находились пять человек. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пассажиров в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи никто не нуждался.
