Пять человек застряли в снежном заносе в Акмолинской области

Сегодня, 19:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
54
Фото: Pixabay.com

Вблизи села Софиевка Акмолинской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не смог продолжить движение, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В машине находились пять человек. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пассажиров в ближайший населённый пункт. В медицинской помощи никто не нуждался.

Самое читаемое

Наверх