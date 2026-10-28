Пять газовых баллонов вынесли из горящего склада в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области пожарные предотвратили возможный взрыв. Во время тушения склада, полностью охваченного огнем, спасатели вынесли из опасной зоны пять газовых баллонов.

Сообщение о пожаре в Ащыбулакском сельском округе поступило на пульт 112. Когда подразделения МЧС прибыли на место, одноэтажное складское помещение уже полыхало.

Огонь угрожал соседним строениям, но пожарным удалось остановить его распространение. Из зоны горения вынесли пять газовых баллонов, которые могли взорваться при нагревании.

Пожар полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.