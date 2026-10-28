Пять газовых баллонов вынесли из горящего склада в Алматинской области
28 Октября 2026, 17:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Октября 2026, 17:2028 Октября 2026, 17:20
131Фото: МЧС РК
В Илийском районе Алматинской области пожарные предотвратили возможный взрыв. Во время тушения склада, полностью охваченного огнем, спасатели вынесли из опасной зоны пять газовых баллонов.
Сообщение о пожаре в Ащыбулакском сельском округе поступило на пульт 112. Когда подразделения МЧС прибыли на место, одноэтажное складское помещение уже полыхало.
Огонь угрожал соседним строениям, но пожарным удалось остановить его распространение. Из зоны горения вынесли пять газовых баллонов, которые могли взорваться при нагревании.
Пожар полностью ликвидирован. Никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Послание Президента: время выступления и расписание прямого эфира
- Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в Афганистане
- Что производят из фруктов и овощей на заводе в Алматинской области
- В Казахстане работают 1,8 млн камер: сколько преступлений раскрыли с их помощью
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 октября