Пять казахстанских боксеров возглавили мировой рейтинг World Boxing

Казахстанские боксеры сохранили лидирующие позиции в обновленном мировом рейтинге международной организации World Boxing. В новой версии рейтинга представители страны возглавляют сразу несколько весовых категорий.

По данным НОК РК, первыми номерами мирового рейтинга стали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай и Наталья Богданова.

Вторые места занимают Назым Кызайбай, Аида Абикеева и Нурбек Оралбай.

На третьих позициях расположились Алуа Балкибекова, Надежда Рябец, Дина Исламбекова, Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков и вновь Нурбек Оралбай.

Ранее World Boxing сообщала, что Казахстан остается одним из мировых лидеров любительского бокса наряду с Узбекистаном, регулярно занимая ведущие позиции в международных рейтингах.

Следующим крупным стартом для сборной станет второй этап Кубка мира по боксу, который пройдет с 15 по 21 июня в Гуйян. Там лидеры рейтинга получат возможность подтвердить свой статус на международном ринге.