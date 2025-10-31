Президент Казахстана выступил на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", подчеркнув успехи отечественных университетов на международной арене и рост их показателей в престижных рейтингах, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что укрепление академического партнерства и обмен опытом с ведущими мировыми вузами являются приоритетными направлениями для страны.

"Президент международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, 5 отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение", – сказал Президент.