Пять лесных пожаров зарегистрировали в Казахстане за сутки

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 27 августа в Казахстане зарегистрировали пять лесных пожаров. Три возгорания произошли в Акмолинской области, по одному — на территории Каркаралинского и Улытауского государственных национальных природных парков. Очаги своевременно обнаружили во время воздушного патрулирования, с помощью специальных систем и ежедневного мониторинга лесной охраны.

Для ликвидации пожаров на места направили специалистов и необходимую технику. В тушении задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиационные подразделения «Казавиаорманқорғау», воздушные суда и спецтехника. Распространения огня на населённые пункты и близлежащие лесные массивы удалось не допустить. Работы по полной ликвидации очагов продолжаются.