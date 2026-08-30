Пять лесных пожаров зарегистрировали в Казахстане за сутки
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Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, 27 августа в Казахстане зарегистрировали пять лесных пожаров. Три возгорания произошли в Акмолинской области, по одному — на территории Каркаралинского и Улытауского государственных национальных природных парков. Очаги своевременно обнаружили во время воздушного патрулирования, с помощью специальных систем и ежедневного мониторинга лесной охраны.
Для ликвидации пожаров на места направили специалистов и необходимую технику. В тушении задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиационные подразделения «Казавиаорманқорғау», воздушные суда и спецтехника. Распространения огня на населённые пункты и близлежащие лесные массивы удалось не допустить. Работы по полной ликвидации очагов продолжаются.
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