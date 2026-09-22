Пять лет в международном розыске: осужденного за кражу иностранца задержали в Туркестанской области
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В Туркестанской области задержали 44-летнего иностранца, который ранее был судим за кражу и с 2021 года находился в международном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как оказалось, все это время мужчина скрывался от розыска. Его нашли в Мактааральском районе во время проверки соблюдения миграционного законодательства.
После оперативно-розыскных мероприятий иностранца задержали по месту пребывания и доставили в отдел полиции.
Сейчас он находится под стражей.
Во время ОПМ «Мигрант» в регионе выявили и другие нарушения. Полицейские нашли 26 иностранных граждан, которые работали незаконно.
В отношении нарушителей приняли меры. Еще 16 иностранцев выдворили за пределы Казахстана.
Проверки по линии миграционного законодательства в Туркестанской области продолжаются.
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