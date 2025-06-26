Жителю Туркестанской области, совершившего смертельную аварию на территории костанайского региона, назначили 5 лет лишения свободы в колонии-поселения. Родственники погибших остались недовольны приговором и просили для водителя, как минимум 15 лет тюрьмы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Туркестанской области завершилось. Сегодня, 26 июня, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор. Розакулова признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем в середине декабря прошлого года. В результате аварии погибли три женщины - все они были учителями в разных школах региона. Еще четверо участников ДТП, включая малолетнего ребенка, получили серьезные травмы.

Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении - учреждении с самым мягким режимом. При хорошем поведении осужденный сможет рассчитывать на кратковременные выезды за пределы колонии, в том числе с ночевкой дома. Кроме того, Розакулова лишили водительских прав на 7 лет. Такой срок и вид дополнительного наказания ранее озвучил в прениях гособвинитель.

"Согласно ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении преступления средней тяжести не может превышать половины максимального срока или размера, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Розакулову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортным средством на 7 лет. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны", - сообщила в приговоре судья Аделия Хасанова.

При разъяснении приговора судья подчеркнула, что вина подсудимого полностью подтверждена его признательными показаниями, свидетельствами потерпевших, очевидцев, заключениями экспертов, результатами судебных экспертиз, а также материалами следственных действий.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел чистосердечное раскаяние Розакулова и тот факт, что на его иждивении находятся трое малолетних детей. Отягчающих обстоятельств в ходе судебного разбирательства установлено не было.

Родственники погибших остались недовольны вынесенным приговором. Свое несогласие с мерой наказания они выразили еще в ходе судебных прений, которые прошли во вторник, 24 июня. Уже тогда стало ясно, что пострадавшая сторона считает назначенное наказание чрезмерно мягким.

Исмоилжон Розакулов обвинялся по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако представители потерпевших настаивали, что произошедшее не следует квалифицировать как неосторожность. Они напрямую обвинили подсудимого в преступной халатности.

Подобная оценка действий подсудимого прозвучала и со стороны государственного обвинителя Алмы Нурсеитовой. В ходе прений она подчеркнула, что в произошедшем усматриваются признаки не только преступной халатности, но и самонадеянности. По словам прокурора, Розакулов, несмотря на усталость после продолжительной поездки, не сделал остановку для отдыха, что стало одной из причин трагедии. Именно его безответственные действия, отметила Нурсеитова, привели к гибели трех женщин. Тем не менее, с учетом смягчающих обстоятельств, государственный обвинитель попросила для подсудимого относительно мягкое наказание.

"Прошу назначить Исмоилжону Розакулову 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения) и лишить его права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет", - заявила в прениях государственный обвинитель.

В ходе судебных прений все представители потерпевшей стороны выступили с жесткими высказываниями как в адрес подсудимого, так и в адрес государственного обвинителя. Ирина Лаврик, признанная потерпевшей по делу и мать одной из погибших молодых учительниц, заявила, что единственным справедливым наказанием для Розакулова была бы его собственная смерть за рулем в тот день. Другие потерпевшие выразили сомнения в искренности раскаяния подсудимого и потребовали назначить ему не менее 15 лет лишения свободы - по их мнению, по 5 лет за каждую погибшую женщину, чью жизнь он оборвал.

Государственный обвинитель пояснила, что при формировании позиции по наказанию учла ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины подсудимым, его чистосердечное раскаяние, а также наличие на его иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств, таких как алкогольное или наркотическое опьянение, установлено не было - это подтвердили результаты наркологической экспертизы: во время ДТП Розакулов был трезв и не находился под воздействием запрещенных веществ.

Санкция части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК, по которой рассматривалось дело, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 7 лет. При этом конкретный режим исправительного учреждения (колония строгого, среднего или минимального режима) законом не определен и остается на усмотрение суда.

Фактически гособвинитель запросила для подсудимого минимальный срок наказания и предложила назначить самый мягкий режим содержания — колонию-поселение. Именно эта позиция, как отмечают потерпевшие, вызвала их возмущение и разочарование.

Однако судья согласилась с мнением прокурора и назначила тот же срок – 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. В связи с чем стороны потерпевших уже заявила о том, что будет подавать ходатайства в суд апелляционной инстанции.

Напомним, трагическая авария, унесшая жизни трех женщин-педагогов из Костанайской области, произошла 16 декабря прошлого года на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. По данным обвинительного акта, 33-летний житель Туркестанской области Исмаилжон Розакулов управлял грузовым автомобилем марки Volvo. Он возвращался в Костанай из Екатеринбурга: в Россию вез овощи, в том числе лук, а обратно – кондитерские изделия.

Вблизи поселка Аулиеколь Розакулов не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard. В тот момент в салоне минивэна находились семь пассажиров, ехавших из Карасусского района по разным направлениям. Как позже установило следствие, пассажиры давно пользовались услугами этого водителя, который собирал людей по заявкам через приложение InDriver.

Среди пассажиров оказались три педагога: 22-летняя Алина Абрамова, учитель частной школы "Айгерим-Ай" в Костанае, 35-летняя Карина Лаврик, учитель школы-лицея в поселке Заречный Костанайского района, и 48-летняя Луиза Ашаева, педагог-психолог основной школы поселка Большая Чураковка Алтынсаринского района. Все трое находились на левой стороне салона минивэна - именно туда пришелся основной удар при столкновении с грузовиком.

Еще трое пассажиров минивэна получили серьезные травмы. Среди них — жительница Житикары Надежда Михайлова, костанайка Мария Черепанова и ее 11-летний сын Кирилл Черепанов. Травмы и ушибы получил также и сам водитель — Талгат Сеитов. Согласно выводам экспертизы, в определенной степени его спасло то, что автомобиль Toyota Alphard был с правым рулем. Таким образом, из семи человек, находившихся в салоне минивэна, пострадали практически все.

Следствие установило, что причиной трагедии стало то, что Исмаилжон Розакулов заснул за рулем. Потеряв контроль над грузовиком, он выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигался минивэн Toyota Alphard под управлением Талгата Сеитова с пассажирами на борту. Заметив приближающуюся фуру, водитель минивэна попытался уйти от столкновения, но избежать трагедии не удалось - жизни некоторых пассажиров спасти не удалось.

Уголовное дело в отношении Розакулова начали рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области в начале апреля этого года. Уже на первом судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что уснул за рулем, несмотря на то, что по дороге несколько раз делал остановки для отдыха. При этом он пояснил, что в дальний рейс отправился в одиночку: его напарник не имел водительских прав и не мог подменить его за рулем.

Розакулов также сообщил суду, что является единственным кормильцем в семье: у него трое малолетних детей, а супруга в данный момент не работает. По его словам, из-за финансовых трудностей он был вынужден соглашаться на дальние рейсы и работать практически без выходных. Грузоперевозками он занимается около пяти лет, обычно находясь в пути от 10 дней до месяца.

В суде подсудимый особо акцентировал внимание на том, что в день аварии ему пришлось провести около шести часов в очереди на таможенном посту "Кайрак" из-за большого скопления грузовых автомобилей. Все это время он не спал, чтобы не пропустить свою очередь на пересечение границы. Затем около трех часов заняло прохождение самого таможенного контроля. Уже после этого Розакулов въехал на территорию Казахстана, сделав единственную остановку в поселке Федоровка — примерно за 80 километров до Костаная.

Во время допроса водитель минивэна Талгат Сеитов рассказал, что увидел грузовик, выехавший на его полосу, примерно за 100 метров до столкновения. Пытаясь избежать аварии, он свернул в кювет, но столкновения избежать не удалось - фура все равно врезалась в минивэн. По словам Сеитова, после удара он на какое-то время потерял сознание, а пришел в себя уже от криков и шума вокруг. Он отметил, что сработавшая подушка безопасности частично смягчила последствия и помогла ему избежать серьезных травм.

"Это была середина декабря, на трассе - легкий гололед и поземка, но видимость оставалась хорошей. Мы ехали днем. Когда я заметил фуру, она была примерно в 100 метрах от нас. Я начал уходить вправо, поэтому основной удар пришелся на левую сторону машины", - рассказал в суде водитель минивэна Талгат Сеитов, проходивший по делу в качестве свидетеля.

Пострадавшая Надежда Михайлова, находившаяся в среднем ряду салона, получила черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Она также потеряла сознание, но, очнувшись, сразу вызвала скорую помощь. По ее словам, первыми с места ДТП были эвакуированы Мария Черепанова и ее 11-летний сын Кирилл - они получили наиболее тяжелые травмы. Все родственники погибших выступали в суде, давая показания со слезами на глазах. Они с самого начала настаивали на максимально суровом наказании для Розакулова. Уже тогда, на одном из первых заседаний, мать погибшей педагога-психолога Карины Лаврик заявила, что считает справедливым приговор не менее 15 лет лишения свободы - по 5 лет за каждую погибшую женщину. Позже это требование поддержали и другие потерпевшие, повторив свою позицию во время судебных прений.

Потерпевшие также подали к подсудимому гражданские иски о возмещении материального и морального ущерба на общую сумму свыше 20 миллионов тенге. В ответ Розакулов заявил, что не в состоянии выплатить такие крупные суммы, ссылаясь на тяжелое материальное положение, наличие троих малолетних детей и неработающую супругу. Он попросил суд снизить размер исков как минимум в пять раз. По его словам, из заявленных 10 миллионов тенге компенсации от родственников погибших женщин он сможет выплатить не более 2 миллионов, а из 2 миллионов, заявленных пострадавшими пассажирами, - максимум по 100 тысяч тенге каждому.

Несмотря на то, что и сам подсудимый, и гособвинитель в своих выступлениях неоднократно упоминали о его чистосердечном раскаянии, Розакулов в ходе процесса не раз заявлял, что считает виновным в произошедшем и водителя минивэна. По его мнению, Талгат Сеитов не должен был проходить по делу лишь как свидетель. Кроме того, в ходе слушаний Розакулов задавал потерпевшим вопрос, знают ли они, что автомобили с правым рулем давно запрещены в Казахстане. Многие из родственников погибших признались, что слышат об этом впервые.

Как показала судебно-транспортная экспертиза, водитель "Альфарда" действительно допустил нарушение - превышение скорости. Однако, согласно Административному кодексу РК, за это предусмотрен лишь штраф. При этом в самом приговоре суда первой инстанции факт превышения скорости со стороны водителя минивэна никак не был отражен, несмотря на выводы экспертов.

Отметим, что наказание за совершение ДТП со смертельным исходом в Казахстане было ужесточено относительно недавно - всего пять лет назад. С 1 января 2020 года в подобных уголовных делах примирение сторон стало невозможным, даже если родственники погибших не возражают против него.

Кроме того, совсем недавно - с середины марта текущего года - ужесточились санкции и за ДТП средней и небольшой тяжести. Так, теперь за выезд на встречную полосу с последующим дорожно-транспортным происшествием водителю грозит лишение водительских прав сроком до 9 месяцев. Ранее за такое нарушение предусматривался лишь штраф.

Ужесточение также затронуло и другие нарушения: например, за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам оперативных и специальных служб штраф увеличили с 7 до 20 МРП, а при повторном нарушении - с 15 до 40 МРП.

Нововведения коснулись и таких аспектов безопасности, как высовывание из окон или кабины автомобиля во время движения. Теперь за это предусмотрен штраф в размере 10 МРП как для водителя, так и для пассажира. В МВД поясняют, что это изменение носит профилактический характер и направлено на снижение числа травм на дорогах.

Ужесточена и ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов: штраф вырос с 10 до 20 МРП. А если нарушение приведет к ДТП, водитель будет лишен права управления транспортным средством на 9 месяцев.

Что касается мелких ДТП, то для водителей, впервые совершивших такое нарушение в течение года, теперь предусмотрен штраф в размере 20 МРП. Ранее за аналогичное правонарушение могли лишить прав. При повторном нарушении в течение года возможно уже лишение водительских прав сроком до 9 месяцев, однако остается и альтернативный вариант наказания - штраф до 40 МРП. Как подчеркивают в МВД РК, конкретный вид наказания будет зависеть от характера совершенного ДТП.

Кроме того, снижены штрафы за уклонение от оплаты платных парковок: с 3 до 1 МРП за первое нарушение и с 5 до 2 МРП - за повторное.